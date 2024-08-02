Зеленский признал, что «формула мира» задумана как ультиматум

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинцам необязательно с оружием в руках бороться за земли, которых Украина уже фактически лишилась. Нужно просто надавить на президента РФ Владимира Путина, потому что боевые действия займут много времени и потребуют жизни многих людей.

«Я считаю, это не очень хорошо. И поэтому дипломатически можно отвоевывать свои территории. Для этого мы, честно говоря, и строили «формулу мира». Когда можно политически давить всем миром на Путина», – сказал Зеленский в интервью Le Monde.

Он заявил, что не согласится на отторжение части украинских территорий, поскольку это станет нарушением Конституции. Подобные вопросы может решать только народ. К тому же, западные союзники пока не делали официальных предложений по гарантиям для Украины в обмен на часть земель.

«Официально Украине никто ничего не предлагал. И Украина никогда не отдаст свои территории. Любой вопрос, связанный с территориальной целостностью Украины, не может быть решен одним президентом, одним человеком или всеми президентами мира без украинского народа. Это противоречит Конституции Украины. Власть не имеет официального права отказываться от своих территорий. Чтобы это произошло, украинский народ должен этого захотеть», – пояснил он.

В мире все активнее обсуждают вариант дипломатического завершения конфликта на Украине. Команда кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщила Киеву, что ему придется договариваться с Москвой. Россия отказалась участвовать в обсуждении предложенной Киевом «формулы мира», назвав ее ультиматумом, оторванным от реалий.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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