В Италии узнали, что Украину уже продали Западу за долги

Запад сможет получить промышленные активы и землю Украины за долги благодаря контракту Киева с американским фондом BlackRock и банком JP Morgan. В ходе переговоров с компаниями личное состояние украинского президента Владимира Зеленского возросло с 650 млн долларов до 1,5 млрд, пишет итальянская L'Antidiplomatico.

В мае Киев договорился с BlackRock и JP Morgan о создании «Фонда развития Украины». В нем должны аккумулироваться инвестиции на восстановление страны. Также BlackRock теперь управляет украинскими фондами, куда поступает «международная помощь» Украине, и украинским госдолгом в размере 132 млрд долларов (89% ВВП страны).

По данным издания, придуманная в США схема будет работать так: когда Киев не сможет выплатить внешние долги, его западные партнеры смогут компенсировать свои потери за счет украинских предприятий и земель. Издание отметило, что Запад и раньше действовал по этой схеме.

«В 2010 году Берлин призвал Афины начать продажу государственной собственности и необитаемых островов, чтобы покрыть долги страны. Аналогичны ситуации Аргентины, Эквадора или Мексики, а в последнем случае BlackRock получила в управление всю пенсионную систему страны», – говорится в материале.

Общая капитализация BlackRock на начало 2023 года оценивалась в девять триллионов долларов, что сделало его крупнейшим фондом в мире. Размер ее активов сопоставим с совокупным ВВП Франции и ФРГ, а некоторые топ-менеджеры занимают посты в администрации президента США.

В январе 2023 года Владимир Зеленский заявил, что любая компания может стать «большим бизнесом», если будет работать с Украиной. Своим достижением он назвал переговоры с «гигантами международного финансового и инвестиционного мира» BlackRock, J.P. Morgan и Goldman Sachs.

Рим, Наталья Рязанова

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