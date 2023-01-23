Зеленский заявил, что работая с Украиной, каждый может стать большим бизнесом

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по видеосвязи к участникам Национальной ассоциации торгово-промышленных палат США в понедельник, 23 января, призвал представителей американского бизнеса к сотрудничеству по восстановлению Украины, чтобы стать «большим бизнесом» – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего видеообращения глава киевского режима сказал: «Мы вместе сможем начать сложную работу по восстановлению Украины – наших городов, нашей экономики, нашей инфраструктуры. Это будет крупнейший экономический проект нашего времени в Европе».

«Уже ясно, что американский бизнес может стать тем локомотивом, который снова вытянет вперед глобальный экономический рост. Украина уже смогла привлечь внимание и сотрудничать с такими гигантами международного финансового и инвестиционного мира, как BlackRock, J.P. Morgan и Goldman Sachs. Кроме того, частью нашего пути уже стали такие бренды, как Starlink или Westinghouse. Ваши блестящие оборонительные системы, как HIMARS или Bradley, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Ждем Patriot. Присматриваемся к Abrams. Тысячи таких примеров возможны! И каждый может стать большим бизнесом, работая с Украиной», – пообещал Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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