Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в разрушении Украины. По словам парламентария, украинский лидер распродал земли внутри страны.

Уоллес написал комментарий к видеообращению Зеленского, в котором тот рассказал о подготовке новых соглашений с союзниками. Ролик опубликован в сервисе микроблогов.

«Ты способствовал разрушению Украины, способствовал гибели сотен тысяч украинцев из рабочего класса, способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям. История не будет к тебе благосклонна», – написал евродепутат.

Ранее в Италии отметили, что Запад сможет получить промышленные активы и землю Украины за долги благодаря контракту Киева с американским фондом BlackRock и банком JP Morgan. В ходе переговоров с компаниями личное состояние украинского президента Владимира Зеленского возросло с 650 млн долларов до 1,5 млрд, пишет итальянская L'Antidiplomatico. Аналитики предупредили, что Украина и Молдавия нужны Евросоюзу для решения проблем с продовольствием и переселения туда мигрантов.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube