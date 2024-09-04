События в Курской области – это решающий бой СВО, считает замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Он уверен, что конфликт на Украине завершится в текущем году, но долго не мог понять, на каком именно участке случится завершающий бой. Теперь этот бой идет в Курской области, куда противник перебросил самые оснащенные западной техникой подразделения с целью поставить Россию на колени.

«Они собрали все свое боеспособное и закинули сюда для того, чтобы мы в одном месте смогли нанести им такой сокрушительный удар. Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО», – сказал Алаудинов в интервью ТАСС.

Сразу после прорыва границы ситуация в Курской области была очень тяжелой, но теперь российские бойцы вынудили противника вернуться к тактике точечной доставки солдат под прикрытием РЭБ, вынудили прятаться и быстро убегать. Параллельно с этим положение ВСУ в Донбассе ухудшается.

«У них полностью вся линия посыпалась, и наши подразделения пошли уже вперед, ежедневно освобождая по несколько населенных пунктов. Картина с силами, которые были заброшены на Курск, уже дает им понять, что не так все будет просто. Россия выйдет из СВО победителем», – добавил генерал.

ВСУ намерены бессрочно удерживать захваченные территории в приграничных районах Курской области, чтобы воплотить «победный план» и вести переговоры с позиции силы, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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