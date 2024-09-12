США создают атмосферу недоверия к России с помощью санкций, заявили в Турции

США используют санкции для создания атмосферы недоверия вокруг России и ударить по экономике ее стран-партнеров, отметил турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек. Вашингтон обратился к этим мерам, поскольку сама Москва от ограничений не слишком пострадала.

Перинчек напомнил, что против ожиданий Запада Россия использовала санкции для снижения зависимости от западных товаров и наращивания собственного производства. Поэтому США развернули санкционную кампанию в сторону стран, сотрудничающих с Россией.

«США использовали санкции как оружие против Китая, Индии, Турции и Азербайджана, вплоть до некоторых европейских стран. США ставят целью разрушить турецкую экономику, не дать использовать те возможности, которые были созданы после санкций против России», – пояснил эксперт.

Он указал на «политическую составляющую» этих действий Штатов. Она в том, чтобы уничтожить доверие партнеров к России и добиться ее изоляции.

«Оказывая давление на Турцию в плане соблюдения антироссийских санкций, США преследуют цель нанести урон турецко-российским отношениям, создать атмосферу недоверия. Попытки этого мы видим в Сирии, Восточном Средиземноморье, на Черном море», – сказал Перинчек в беседе с РИА Новости.

Банки Турции потеряли около двух миллиардов долларов экспортной выручки из-за антироссийских санкций с начала 2024 года. Потенциально, потери для Турции могут быть намного большими.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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