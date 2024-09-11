Ущерб экономике Турции от санкций США оценили в два миллиарда долларов

Банки Турции потеряли около двух миллиардов долларов экспортной выручки из-за антироссийских санкций. Такую оценку озвучил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

«Из-за давления России на турецкие банки Турция за первые восемь месяцев потеряла около двух миллиардов долларов экспортной выручки. Если рассматривать потенциал этого, то потери гораздо выше», – рассказал Эрчин РИА «Новости».

Экономист считает, что это не ухудшит отношения между Москвой и Анкарой, но экономические возможности будут упущены. «Как Россия будет опираться на Турцию, когда у нее возникнут проблемы? Я уверен, что экономический персонал Кремля наверняка задается этим вопросом. И их турецкие коллеги тоже должны об этом думать», – заключил эксперт.

Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию обострилась с введением санкций. США грозят турецким банкам ограничениями за работу с Россией. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами пока нет.

Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что в турецких банках участились случаи «выдавливания» компаний, занимающихся транзитом товаров в РФ. Активно выявляются такие клиенты и им блокируются переводы либо вовсе закрываются счета.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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