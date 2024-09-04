Турецкие банки «выдавливают» компании, поставляющие товары в Россию

В Турции сохраняется проблема со взаиморасчетами с Россией. Местные банки нацелились на компании, которые занимаются поставками товаров в РФ. Об этом заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

«В турецких банках участились случаи «выдавливания» компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Активно выявляются такие клиенты и им блокируются переводы либо вовсе закрываются счета», – сообщил дипломат РИА «Новости».

Российское посольство и торговое представительство пытаются оказывать помощь компаниям в рамках своих полномочий.

«Вновь напоминаем, что российские хозяйствующие субъекты, сталкивающиеся в своей внешнеэкономической деятельности с подобного рода проблемами, могут обращаться непосредственно в наше Торгпредство, попытаемся им помочь, что называется, в индивидуальном порядке», – заявил Ерхов.

Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию обострилась с введением санкций. США грозят турецким банкам ограничениями за работу с Россией. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами пока нет.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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