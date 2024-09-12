Премьер Польши Сикорский готов выслать украинских беженцев на фронт

Премьер Польши признался, что готов помочь Украине и выслать из страны на фронт украинских беженцев. Данное признание Радослав Сикорский сделал в беседе с известными пранкерами Лексусом и Вованом, которые дозвонились до чиновника от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

Краткую суть беседы пракеры выложили в своем тг-канале. По их словам, поляк был в беседе очень откровенен. По его словам Польша может помочь Украине тем, что вышлет на фронт уклонистов: «Мы готовы помочь с призывом ваших граждан в Польше».

Также Польша поможет подготовить «пару украинских бригад», «но польские солдаты внутри Украины – это невозможно», цитируют пранкеры премьера Польши. Однако идею о введении войск на украинский политик до конца не отвергает: «Все может измениться, если начнет фронт рушиться», Россия возьмет Одессу или если это позволит мировое соглашение.

При этом Сикорский считает правильным блефовать и публично поддерживать Макрона, чтобы «Путин беспокоился».

На вопрос о вступлении Украины в ЕС глава МИД прямо ответил, что этот процесс может занять десятилетие, тем более, что европейцам нет выгоды принимать к себе страну с «конкурентноспособным сельским хозяйством» и большим населением.

Претендовавший на пост генсека НАТО Сикорский считает, что вступление Украины в Альянс также маловероятно: «Эту идею на Западе используют как разменную монету с Россией. У меня нет желания вести войну с Европой в Европе. Это абсолютная красная линия».

Зато, как сообщают Лексус и Вован, то, что действительно волнует Европу – это энергетический кризис. «Большая часть Украины станет непригодной для проживания, и у нас будет ещё одна огромная волна (беженцев – прим. ред.», – опасается Сикорский.

Министр откровенно признался, что интересы США и Украины не совпадают, и радостно рассмеялся, когда речь зашла о подрыве «Северных потоков»: «Это отличная работа. Теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не прекратили».

Варшава, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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