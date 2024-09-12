Расчеловечивание правящих режимов: на Западе «перегорел» культурный предохранитель

В ряде иностранных государств «перегорел» культурный предохранитель, в результате чего происходит расчеловечивание правящих режимов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

«Культура всегда была для мира своего рода предохранителем. В ряде стран он, похоже, перегорел. Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряжённые моменты холодной войны. В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации, преследования то по национальному, то по этническому, то по религиозному признаку», – подчеркнул глава государства.

«Все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов и к каким приводит последствиям для конкретных семей, людей, причём самых разных возрастов. Мы это видим», – констатировал Путин.

Санкт-Петербург, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube