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Четверг, 12 сентября 2024, 20:58 мск

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Расчеловечивание правящих режимов: на Западе «перегорел» культурный предохранитель

Фото: ec.europa.eu

В ряде иностранных государств «перегорел» культурный предохранитель, в результате чего происходит расчеловечивание правящих режимов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

«Культура всегда была для мира своего рода предохранителем. В ряде стран он, похоже, перегорел. Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряжённые моменты холодной войны. В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации, преследования то по национальному, то по этническому, то по религиозному признаку», – подчеркнул глава государства.

«Все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов и к каким приводит последствиям для конкретных семей, людей, причём самых разных возрастов. Мы это видим», – констатировал Путин.

Санкт-Петербург, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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