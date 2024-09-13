Китай призвал США не навязывать другим странам «лечение от собственных болезней»

Вашингтон использует «китайскую карту» в политической борьбе внутри страны, отметил посол КНР в США Се Фэн. Он призвал Штаты не сводить отношения двух стран к войне «демократии против авторитаризма» и не навязывать другим лекарство от «собственных болезней».

Посол подчеркнул, что Вашингтон намеренно политизирует отношения с Пекином, сводя их к борьбе «демократии против авторитаризма». Дипломат призвал Штаты отказаться от этой линии и перестать навязывать другим странам «рецепты лечения собственной болезни».

«Конфликт и конфронтация не служат ничьим интересам. Диалог и консультации – лучший путь вперед. Конфликт между Китаем и США был бы невыносим для обеих сторон и для всего мира», – предупредил Се Фэн.

По его словам, Белый дом слишком активно продвигает тему национальной безопасности и на этом фоне использует «китайскую карту» для борьбы с политическими противниками внутри страны, пишет South China Morning Post.

Ранее глава МИД КНР Ван И призвал Вашингтон не перекладывать на Пекин ответственность за украинский кризис и перестать без разбора вводить незаконные односторонние санкции.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube