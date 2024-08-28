Китай призвал США не перекладывать ответственность за украинский кризис

Министр иностранных дел КНР Ван И призвал Вашингтон не перекладывать на Пекин ответственность за украинский кризис. Глава МИД вновь подтвердил приверженность Китая проведению мирных переговоров.

Вин И выразил свою позицию во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Министр заявил, что Пекин и впредь «будет продолжать поступать правильно».

«США не должны перекладывать ответственность на Китай и тем более не должны без разбора вводить незаконные односторонние санкции», – цитирует министра РИА Новости.

Пекин неоднократно призывал организовать мирные переговоры между Москвой и Киевом для дипломатического разрешения кризиса. Также несколько раз официальные лица Китая называли США источником хаоса в мире и активными спонсорами конфликта на Украине. В то же время в Вашингтоне заявили, что поддержка России делает Китай «действующим субъектом в украинском конфликте».

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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