Замначальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР, генерал Цзин Цзяньфэн на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что именно США являются источником хаоса в мире, – сообщают в понедельник, 3 июня, зарубежные СМИ.

В ходе своего выступления китайский генерал сказал: «США используют правила и порядок в качестве гегемонистских нарративов. США применяют правила и порядок только тогда, когда это отвечает их интересам. США используют правила для подавления других, но никогда не сдерживают себя. Они всегда действовали эгоистично, делая все, что им вздумается. От Афганистана до Ирака, от Украины до сектора Газа, все эти кризисы и конфликты являются результатом корыстных двойных стандартов США».

«Факты доказали, что США являются крупнейшим источником хаоса в мире, самый большой камень преткновения на пути глобального управления и самый большой вызов региональному миру и стабильности», – подчеркнул Цзин Цзяньфэн.

Сингапур, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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