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Суббота, 15 июня 2024, 00:25 мск

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Пекин призвал к мирным переговорам по Украине

Фото: FreePik

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности в пятницу, 14 июня, заявил, что Китай призывает все стороны конфликта на Украине начать мирные переговоры, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления китайский дипломат сказал: «Кризис на Украине продолжается, идет поток вооружений на поле боя, что лишь усугубляет ситуацию, увеличивает число жертв и повышает риск того, что это оружие «выпадет» из режима нераспространения. Оружие может лишь подстегивать войну и никогда не приведет к прочному миру. Китай призывает стороны конфликта продемонстрировать политическую волю, пойти навстречу и как можно скорее начать мирные переговоры, чтобы положить конец этому насилию».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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