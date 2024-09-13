Судья снял два обвинения с Дональда Трампа

Судья в Джорджии отклонил три обвинения по делу о сговоре ради вмешательства в выборы 2020 года. Два обвинения были ранее предъявлены экс-президенту США Дональду Трампу.

Судья Верховного суда округа Фултон Скотт Макафи назвал три пункта обвинения несостоятельными. Один касался иска Трампа против губернатора Брайана Кемпа. Еще два – сертификатов для альтернативного списка выборщиков, составленный союзниками Трампа для оспаривания результатов в Джорджии.

«У Джорджии нет законного интереса и юрисдикции для наказания за такие заявления», – приводит слова судьи Politico.

Уголовное дело против Трампа возбудили в августе 2023 года, но приостановили из-за сомнений в объективности прокурора. Суд назначил прения на 5 декабря, а пока рассматривает ходатайства ответчиков. Когда движение дела разморозят, обвинения официально отклонят. В марте Макафи уже отклонил шесть пунктов из 41 указанного в деле, включая три против Трампа.

После покушения на Трампа во время его предвыборного митинга в Пенсильвании экс-президент США заявил, что Минюст закроет два уголовных дела против него. По мнению политика, это будет сделано по просьбе действующего главы государства Джо Байдена.

Атланта, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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