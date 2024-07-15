Трамп заявил, что с него снимут два обвинения по просьбе Байдена после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Минюст закроет два уголовных дела против него. По мнению политика, это будет сделано по просьбе действующего главы государства Джо Байдена.

Трамп и Байден поговорили по телефону после покушения на бывшего президента во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Трамп сообщил газете New York Post, что хозяин Белого дома был «очень любезен». Трамп считает, что теперь предвыборная борьба стане более цивилизованной. Например, Минюст может закрыть два уголовных дела против бывшего президента.

«Байден прикажет министерству юстиции прекратить два уголовных преследования Трампа. Пока что никаких публичных признаков этого нет», – говорится в статье.

Аналитики в США и России спрогнозировали рост популярности Дональда Трампа после покушения на него и его смелого поведения после инцидента. Некоторые эксперты считают, что результаты борьбы за пост президента уже предрешены.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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