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Пятница, 13 сентября 2024, 20:42 мск

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Москва ждет от Вашингтона разъяснений об американских химикатах у диверсантов ВСУ

Москва ждет от Вашингтона разъяснений, как производимый в США химикат «Би-Зет» оказался у украинских диверсантов. Об этом заявил сегодня постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя.

«Мы все еще ждем от США – страны, на территории которой сегодня расположено единственное на планете опытное производство «Би-Зет», разъяснений на предмет того, каким образом оно оказалось в распоряжении украинских диверсантов в Запорожской области Российской Федерации», – сказал дипломат на заседании Совета безопасности ООН.

Небензя подчеркнул, что российская сторона тщательно фиксирует химинциденты, свидетельствующие о нарушении Украиной своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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