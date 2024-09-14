Медведев: Заигравшийся в войну Запад считает, что русские его пугают

Заигравшийся в войну Запад считает, что русские, говоря об ответе на удары по территории России, просто пугают. При этом формальные предпосылки для применения ядерного оружия уже имеются. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами «вглубь территории»? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто «словесные интервенции». Русские не пересекут черты. Они просто пугают, – пишет Медведев в своем телеграм-канале. – Ядерный конфликт им ни к чему, они могут потерять больше, включая поддержку «глобального юга». И вообще – кому нужен апокалипсис? Ну, и прочее в таком же духе».

По словам зампреда Совбеза, ядерный конфликт действительно никому не нужен, так как будет иметь тяжелейший исход. Поэтому решение о применении ядерного оружия не было принято.

«Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение», – подчеркнул Медведев. Однако Запад не хочет признать одного: любому терпению приходит конец.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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