Власти ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем ведут страну к финансовому коллапсу, увеличивая оборонный бюджет. Это все равно не повысит безопасность страны, потому что армия истощена помощью Украине, заявил член фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Рюдигер Лукассен.

Он назвал пустой пиар-акцией правящей Социал-демократической партии изменения в вооруженных силах ФРГ. Несмотря на увеличение трат в бундесвере находится даже меньше крупной техники, чем было до начала украинского конфликта – все отправили Киеву. А на то, что правительство Шольца хочет сделать с немецким бюджетом, не решался еще никто со времен Конрада Аденауэра.

«В финансовом плане правительства до 2028 года предусмотрен оборонный бюджет в 28,1 млрд евро. Это повышение на 50%. Они подводят нашу страну к финансово-политическому коллапсу в ближайшие годы», – заявил Лукассен, выступая в парламенте. Запись опубликовала его фракция.

Политик отметил, что у правящей коалиции ФРГ «истек срок годности», и правительству об этом известно.

СДПГ рассматривает вариант исключить Олафа Шольца из списка кандидатов на выборах 2025 года. Однопартийцы считают, что Шольц не видит реальную ситуацию внутри страны, поэтому беспомощен в части решения проблем с мигрантами или стагнирующей экономикой.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube