Партия Шольца прорабатывает вариант не пустить его на выборы

Социал-демократическая партия (СДПГ) ФРГ прорабатывает вариант исключить действующего канцлера Олафа Шольца из списка кандидатов на выборах 2025 года.
Отказ президента США Джо Байдена от участия в выборах заставил немецких политиков задуматься о возможности такого шага в ФРГ. Однопартийцы Шольца обсуждают вариант использования поступка Байдена в качестве прецедента для канцлера.
Поводом стали низкие рейтинги нынешнего лидера ФРГ. Политики считают, что Шольц не видит реальную ситуацию и проблемы внутри страны. Многие считают его беспомощным для принятия действенных мер в части нелегальной миграции и стагнации экономики.
По данным Financial Times, для замены Шольца могут быть выдвинуты две кандидатуры: премьер-министр федеральной земли Саар Анке Релингер или министр обороны Борис Писториус.
Шольц объявил о намерении переизбраться в конце июля. В Германии его решение назвали неуместным, а более половины опрошенных немцев выразили поддержку будущему конкуренту Шольца.
Берлин, Наталья Рязанова
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