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Пятница, 13 сентября 2024, 15:48 мск

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Партия Шольца прорабатывает вариант не пустить его на выборы

Фото: сайт правительства ФРГ

Социал-демократическая партия (СДПГ) ФРГ прорабатывает вариант исключить действующего канцлера Олафа Шольца из списка кандидатов на выборах 2025 года.

Отказ президента США Джо Байдена от участия в выборах заставил немецких политиков задуматься о возможности такого шага в ФРГ. Однопартийцы Шольца обсуждают вариант использования поступка Байдена в качестве прецедента для канцлера.

Поводом стали низкие рейтинги нынешнего лидера ФРГ. Политики считают, что Шольц не видит реальную ситуацию и проблемы внутри страны. Многие считают его беспомощным для принятия действенных мер в части нелегальной миграции и стагнации экономики.

По данным Financial Times, для замены Шольца могут быть выдвинуты две кандидатуры: премьер-министр федеральной земли Саар Анке Релингер или министр обороны Борис Писториус.

Шольц объявил о намерении переизбраться в конце июля. В Германии его решение назвали неуместным, а более половины опрошенных немцев выразили поддержку будущему конкуренту Шольца.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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