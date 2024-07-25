В Берлине назвали неуместным решение Шольца идти на второй срок

Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца бороться за свой пост в 2025 году выглядит неуместно, считают в Германии. Более половины опрошенных немцев выразили поддержку будущему конкуренту Шольца, пишет Politico.

Накануне Шольц провел ежегодную пресс-конференцию, во время которой объявил, что снова будет баллотироваться на пост канцлера в 2025 году.

«Это решение выглядит неуместным на фоне июньских выборов в Европейский парламент. Избиратели в Германии нанесли сокрушительный удар по правящей коалиции. В недавнем опросе 64% респондентов отдали предпочтение Фридриху Мерцу из ХДС, который станет главным оппонентом Шольца в следующем году», – говорится в статье.

Шольц заявил, что к моменту выборов правящая коалиция сможет «переломить ситуацию». Власти сосредоточатся на промышленном росте внутри страны, прежде всего, на производстве полупроводников и лекарств. Пока же роста не видно: объем производства в обрабатывающей промышленности в июле упал до трехмесячного минимума.

К тому же, у Шольца проблемы с поддержкой даже среди однопартийцев: лишь один из трех членов СДПГ высказался за участие действующего канцлера в выборах 2025 года.

Уже в конце 2023 года две трети немцев считали, что федеральный канцлер не в состоянии справиться с кризисом в стране, а оппозиция призвала к досрочной отставке Шольца.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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