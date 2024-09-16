«Врачи без границ» объявили о прекращении работы в России

Известная гуманитарная организация «Врачи без границ» объявила о прекращении деятельности в России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Как уточняется, решение связано с письмом из министерства юстиции РФ об исключении филиала некоммерческой организации «Врачи без границ» (Нидерланды) из реестра филиалов и представительств иностранных НПО в России.

Гуманитарная организация осуществляла деятельность в России с 1992 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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