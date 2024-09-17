Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил создать открытый список врагов России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
В публикации замглавы Совбеза предупредил всех, кто призывает к ударам по России с использованием потенциала НАТО, о необходимости готовиться к возмездию.
«В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер <…>. Такие операции тщательно планируются и не всегда получаются. Но заниматься ими нужно. И крайне важно. Во имя высшей справедливости и в память о безвинно погибших», – написал Медведев.
По его словам, здесь важна неотвратимость наказания, чтобы совершившие преступление против России оцепенели от страха.
«Надо использовать известное оружие противника. Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей», – заявил Медведев.
Москва, Зоя Осколкова
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