Западным лидерам пора признать провальной свою стратегию ведения украинского конфликта, заявил депутат Европарламента от Венгрии Тамаш Дойч. Она негативно сказалась не только на Украине, но и на самом Евросоюзе.

Дойч заявил, что европейские лидеры, фактически, сами «вырыли окопы» на Украине. И ни одно из их решений пока не приблизило стороны к урегулированию ситуации, а новые поставки оружия грозят серьезной эскалацией.

«Мы должны признать, что у западных лидеров и бюрократов была и есть стратегия, но она провалилась», – сказал депутат на пленарном заседании ЕП в Страсбурге. Трансляция велась на сайте парламента.

Дойч также отметил провальную политику санкций, которые нанесли больше ущерба самой Европе, чем России. Депутат призвал европейских лидеров изменить стратегию относительно поддержки киевского режима и начать выстраивать диалог между сторонами конфликта.

В середине июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто озвучил ту же позицию. Он призвал ООН «перестать прятаться в нью-йоркском офисе и сыграть свою роль» в урегулировании конфликта.

Страсбург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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