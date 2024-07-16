Будапешт заявил о провале стратегии Запада на Украине

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на брифинге во вторник, 16 июля, в Нью-Йорке заявил, что ситуация на украинском поле боя складывается не в пользу США и ЕС, поскольку их стратегия провалилась, а также, что ООН пора сыграть свою роль, не скрываясь в «уютном нью-йоркском офисе», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Сийярто сказал: «Стратегия Запада последних двух с половиной лет провалилась – это очевидно. Ситуация на поле боя определенно не складывается благоприятным образом, как на это рассчитывали европейцы и американцы независимо от поставок оружия, и независимо от санкций».

Кроме того, глава венгерской дипломатии в эфире телеканала М1заявил, что большую ответственность за конфликт на Украине несет и ООН, которой пора «перестать прятаться в нью-йоркском офисе и сыграть свою роль».

«У ООН очень большая ответственность, ООН надо, наконец, высказаться и сыграть свою роль. ООН не может спрятаться здесь в уютном нью-йоркском офисе, надо четко выступить за возобновление дипломатических каналов. ООН была создана для того, чтобы в случае войны дать площадку для установления мира», – подчеркнул Петер Сийярто.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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