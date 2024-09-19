Борис Джонсон призвал разрешить Украине вступить в НАТО прямо сейчас

Бывший премьер Британии Борис Джонсон призывает взять Украину в НАТО прямо сейчас. По его мнению, это станет самым большим шагом, который Запад может предпринять для прекращения конфликта с Россией.

В своей статье для издания Spectator бывший британский премьер, на которого возлагают ответственость за срыв мирных переговоров Москвы и Киева, признал, что Соединенные Штаты и их союзники встревожены присоединением Украины к военному альянсу в то время, когда вооруженный конфликт далек от завершения. Ведь это означает, что все 32 государства-члена НАТО должны будут взять на себя обязательства по обороне Украины.

Однако в сегодняшней статье в Spectator он утверждает: «Риск заключается в том, что мы продолжим сохранять неопределенность и нерешительность относительно будущего Украины... Если мы хотим мира, то мы должны поставить украинцев в максимально сильную позицию… Мы могли бы пригласить Украину присоединиться к НАТО… до завершения конфликта».

«Нам нужно принять Украину в НАТО сейчас, я имею в виду сейчас», – пишет Джонсон. Он предлагает распространить критически важную гарантию безопасности Статьи 5, которая означает, что нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на всех – на территорию, которая в настоящее время контролируется Киевом, в то время как союзники также должны подтвердить право страны на свои границы.

«Мы могли бы защитить большую часть Украины, одновременно поддерживая украинских правых в возвращении остальной части, – пишет Джонсон, добавляя. – Это самый большой шаг, который мы можем сделать… Мы хотели бы послать Кремлю решающее послание, которое россиянам действительно необходимо услышать. Послание таково: все. Все кончено. У вас больше нет империи».

При этом Джонсон признает, что это всего лишь его соображения и предложения, в то время как основное решение по членству в НАТО зависит, прежде всего, от США. Напомним, что ранее в этом году президент США Джо Байден заявил, что он «не готов поддержать вступление Украины в НАТО».

Г-н Джонсон добавляет: «Нам всем придется взять на себя обязательство защищать эту украинскую территорию. И, конечно, это будет означать беспокойство и сопротивление».

Он также повторил свой призыв к г-ну Байдену и премьер-министру Великобритании разрешить Украине запустить западные ракеты Storm Shadow по российской территории.

Лондон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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