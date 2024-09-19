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Четверг, 19 сентября 2024, 20:37 мск

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США ввели санкции против банков из России и Южной Осетии

Власти США объявили о введении санкций против банков из России и Южной Осетии. Как говорится в сообщении американского министерства финансов, ограничения затронут ПАО «Тимер Банк» и ООО «Стройтрейд» из России и ООО «Международный расчетный банк» из Южной Осетии.

В «черный список» США также включен вице-президент ООО «ЦМРБанк» Дмитрий Никулин.

Решение Вашингтона влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с фигурантами санкционного списка.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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