Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной инициативу Польши передать Крым под мандат ООН.

«Это достаточно абсурдная постановка вопроса. Российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то», – сказал Песков журналистам.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил ввести в Крыму управление ООН, а через 20 лет провести «честный» референдум для решения вопроса о его статусе. В Польше считают обязательной демилитаризацию этого региона для достижения мира на Украине. В Киеве отвергли это предложение и заявили, что Крым принадлежит к украинским территориям и не может быть предметом обсуждения или компромиссов.

Глава крымского парламента Владимир Константинов посчитал инициативу польского МИД невежественной. Он напомнил, что в Крыму уже прошел честный референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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