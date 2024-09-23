Зеленский требует больше снарядов у Запада, но от него самого скоро потребуют сдать пост

Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил больше снарядов во время визита на завод боеприпасов в США. В то же время в Великобритании предсказали провал ВСУ в Курской области, после которого Зеленского попросят освободить должность.

Член палаты представителей США Мэтт Картрайт рассказал, что во время посещения завода в пенсильванском Скрэнтоне Зеленский поблагодарил рабочих за их усилия, но заявил, что они все равно делают недостаточно.

«Спасибо, и нам нужно больше», – сказал глава киевского режима.

Associated Press напомнило, что в американском обществе нет согласия по вопросу поддержки Украины. Сторонники помощи напомнили, что деньги все равно остаются в США, поскольку их получают военные заводы, поставляющие вооружение на Украину. Другая сторона настаивает, что в самих Штатах многие проблемы требуют финансирования, которое уходит в ВПК.

Британский эксперт Александр Меркурис считает, что вскоре разочарование Запада киевским режимом усилится настолько, что кураторы решать сменить власть в Киеве. Последней каплей в чаше терпения Запада станет неминуемый провал ВСУ в Курской области.

«Думаю, этот период заканчивается. На фоне неизбежного краха в Курской области и вполне возможного падения фронта в Покровске (Красноармейске) в ближайшие несколько недель мы сможем наблюдать требования перемен в Киеве», – сказал Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Эксперт подчеркнул, что для Зеленского критически важно удержать позиции своей армии в Курской области на период его поездки в США.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов предупредил, что ВСУ могут действовать активнее, пока Зеленский проводит новую кампанию по выпрашиванию денег и оружия у Запада.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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