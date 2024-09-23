Боевики ВСУ бегут с позиций в Курской области – Алаудинов

Подразделения ВСУ самовольно бегут с позиций в Курской области на фоне больших потерь под натиском российских бойцов, рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Он предупредил, что противник может вновь активизироваться на фоне просьб Киева о помощи в адрес Запада.

Генерал отметил, что противник долго пытался прорваться вглубь российской территории, а теперь все больше «закапывается», чтобы сохраниться.

«Он находится в некотором замешательстве, мы фиксируем, что группы украинских бойцов отказываются выполнять приказ, где-то они покидают самовольно линию боевого соприкосновения, покидают позиции. И мы это уже начали фиксировать повсеместно», – сказал Алаудинов в беседе с ТАСС.

В видеообращении в своем телеграм-канале генерал отметил, что киевское руководство вновь изо всех сил просит помощи у западных союзников. Значит, следует ожидать активизации ВСУ. Вместе с тем Алаудинов считает, что Киев бросит оставшиеся ресурсы не на помощь своим военным на линии соприкосновения, а использует в террористической деятельности.

Ранее командир «Ахмата» рассказал, что украинские боевики активно сдаются в плен в Курской области. Со стороны украинских войск ведется стрельба по сдающимся боевикам.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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