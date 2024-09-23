Зеленский заявил в США о решающих месяцах войны

Следующие несколько месяцев будут решающими в военном конфликте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на вручении награды Американской академии достижений. По его словам, осталось мало времени, чтобы определить, каким будет результат боевых действий, но сделать это должна Украина.

Зеленский вновь заявил, что представит «план победы» Украины властям Соединенных Штатов, передает РБК.

План из пяти пунктов украинский президент анонсировал в сентябре. Газета The Times накануне сообщала, что в план Зеленского войдут гарантии безопасности, запрос о «специфическом» современном оружии для Киева, международная финансовая помощь и продолжение операции ВСУ в Курской области. Пятый пункт не назывался.

По данным украинских СМИ, реализация первых четырех пунктов запланирована на период с октября по декабрь, а последнего, – после завершения конфликта. Зеленский также говорил, что Киев работает над планом, который станет фундаментом для переговоров с Россией.

В Кремле пока не комментировали этот план, ссылаясь на необходимость ознакомления с ним из официальных источников.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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