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Вторник, 24 сентября 2024, 22:11 мск

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Эрдоган оценил перспективы мирного разрешения украинского кризиса

Фото: официальный сайт президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что пространство для дипломатического урегулирования конфликта на Украине становится меньше. Об этом турецкий лидер заявил на открытии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы все ждем установления постоянного мира и стабильности на Украине. Однако по мере роста гонки вооружений пространство для дипломатии сужается», – констатировал Эрдоган (цитата по РБК).

Как полагает турецкий президент, переговоры по украинскому кризису должны гарантировать Киеву территориальную целостность и суверенитет, но страны далеки от содействия по установлению мира на Украине.

При этом Эрдоган, который ранее неоднократно пытался выступить посредником в переговорах Москвы и Киева, заявил, что Анкара готова выполнять положения Конвенции Монтрё и держать закрытыми Черноморские проливы для военных кораблей, чтобы стабилизировать ситуацию.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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