Небензя: Россия продолжит СВО, пока не сменится киевский режим

Россия будет продолжать специальную военную операцию, пока Запад не позволит Украине сменить власть и избавиться от «раковой опухоли» режима Владимира Зеленского. Глава киевского режима боится окончания кризиса, потому что его ждет расплата за преступления, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Россия всегда была готова жить в мире и добрососедстве с Украиной до тех пор, пока из нее не сделали агрессивное, русофобское неонацистское «осиное гнездо». Если западный лагерь не позволит избавиться от «раковой опухоли» киевского режима мирным путём, мы будем продолжать нашу СВО, пока её задачи не будут решены военным путём. Если другого пути добиться мира у нас нет», – сказал дипломат.

Выступление опубликовано на сайте постпредства России при ООН.

Небензя отметил, что речевки Запада, в которых Киев представляется невинной жертвой, а США и союзники миротворцами, максимально далеки от истины. Украина при неонацистском режиме стала диктатурой одного человека, который цепляется за власть, чтобы «избежать расправы со стороны своих соотечественников».

«Глава киевской хунты задумал втянуть Запад в прямую конфронтацию с Россией. Он решился на безрассудное нападение на мирный российский регион и вынужден растрачивать драгоценные людские резервы и дефицитную западную технику в Курской области в то время, как обрушение восточного фронта происходит беспрецедентными темпами. И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой и вновь пытается убедить Запад «поднять ставки» в конфликте с Россией», – сказал Небензя.

На Украине и в США активно обсуждают вероятность переворота в Киеве. В качестве причин называют узурпацию власти Зеленским и его свитой, а также провалы ВСУ на фронте.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube