Киевский режим может вскоре закончиться путем переворота, а главе Украины грозит серьезная опасность в собственной стране. На Западе причину видят в неудачах ВСУ, а в Киеве считают, что отмена выборов привела к расколу общества.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский предупредил об угрозе нового переворота в случае затягивая с назначением выборов президента. В правительстве Украины все чаще говорят о риске гражданской войны, если Киев не пойдет на территориальные уступки и не закончит конфликт. Дубинский считает: то же случится, если Зеленский решит сохранить за собой пост без выборов.

«Остановка войны и немедленные выборы – это наш шанс. Если люди на выборах подтвердят мандат партии вечной войны, так и будет. Если же проголосуют за мир, шанс спасти страну еще есть», – написал депутат в своем блоге.

Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон не уверен, что Зеленский сможет вообще удержаться у власти. Крах ВСУ на фронте привел к тому, что над главой киевского режима нависла угроза, в том числе физической расправы. Зеленскому придется бежать из страны, если он добровольно не оставит должность. Иначе сами украинцы решат с ним расправиться.

«Прямо сейчас, в эту минуту Украина потерпела поражение, ситуация настолько плоха, что Зеленский находится в серьезной опасности», – сказал Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Без помехи в виде Зеленского граждане Украины смогут провести выборы президента и начать урегулирования конфликта, считает эксперт.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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