Депутаты Рады через суд потребовали провести выборы президента

Суд сегодня рассмотрит иск о назначении президентских выборов на Украине. Заявление подано в конце июня, но суду потребовалось время на подготовку к рассмотрению.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился в суд с требованием понудить действующие власти провести в стране выборы президента. По его мнению, только так в стране возможно сохранить конституционный строй.

Сам заявитель находится в СИЗО, и судом решался вопрос о необходимости доставки его в судебное заседание. Иск назначен к рассмотрению в Кассационном административном суде Украины в 15:30 мск, пишет РБК.

Выборы президента должны были состояться на Украине 31 марта 2024 года. 30 ноября 2023 года все фракции и группы Верховной Рады подписали документ о запрете президентских и парламентских выборов на Украине до конца вооруженного конфликта. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, но выборы так и не были назначены.

Зеленский заявил, что срок его полномочий на посту президента Украины не истечет до момента отмены военного положения в стране. Президент РФ Владимир Путин заявил, что легитимность действующего главы Украины закончилась, и России не с кем вести переговоры о мирном разрешении конфликта.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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