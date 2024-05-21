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Вторник, 21 мая 2024, 17:54 мск

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Зеленский высказался о своей легитимности на посту президента Украины

Фото: администрация Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что срок его полномочий на посту президента Украины ещё не истек. По его словам, военное положение в стране позволяет ему оставаться главой государства после 20 мая 2024 года.

«Мои пять лет [на посту президента] еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», – заявил Зеленский западным СМИ, отметив, что не может оценивать свою деятельность, поскольку «это не очень этично».

Согласно Конституции Украины, президентские полномочия избранного в 2019 году на пятилетний срок Зеленского истекли в ночь на 21 мая. В условиях военного времени Киев отказался проводить президентские выборы, хотя правовая система страны запрещает в этой ситуации организовывать только парламентские.

Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос о легитимности полномочий Зеленского на посту главы государства имеют значение. По его словам, Москва готова возобновить переговоры по урегулированию украинского кризиса, но необходимо понять, с кем именно в Киеве можно вести такой диалог.

Киев, Елена Володина

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