Путин высказался о нелегитимности Зеленского*

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко по итогам переговоров в Минске в пятницу, 24 мая, заявил, что Россия отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы Украины закончилась, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства сказал: «А с кем вести переговоры? Это, конечно, вопрос не праздный, я с вами согласен. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции в Швейцарии, как раз заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства, или уже не действующего. Но эти пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов».

«Нам, конечно, нужно будет, если до этого дойдет, а я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла, и основаны должны быть на здравом смысле. Но если до этого дойдет, нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. И тогда мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. На этот вопрос должны ответить в самой Украине», – подчеркнул Путин.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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