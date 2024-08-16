На Украине началась спецоперация Запада по отстранению от власти президента Владимира Зеленского, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, первым этапом по дискредитации руководителя киевского режима стали обвинения в подрыве российских газопроводов «Северный поток».

«От Зеленского избавятся. Я думаю, это начало публичной дискредитации Зеленского, чтобы он не смог оставаться у власти», – отметил Риттер (цитата по РИА «Новости»).

В качестве аргумента эксперт назвал кампанию в западных СМИ с утверждениями о причастности главы киевского режима к подрыву «Северных потоков».

В одной из публикаций американского издания The Wall Street Journal говорилось, что Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов. Позже операцию пытались отменить, но экс-главком ВСУ Валерий Залужный отдал приказ действовать.

Ранее на текущей неделе Служба внешней разведки России заявила, что в США прорабатывают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру во главе Украины. Одним из потенциальных преемников в СВР называли бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, который внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.

Киев, Анастасия Смирнова

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