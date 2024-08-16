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Пятница, 16 августа 2024, 19:50 мск

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Запад начал спецоперацию по отстранению Зеленского от власти

Скрин видео пресс-службы президента Украины

На Украине началась спецоперация Запада по отстранению от власти президента Владимира Зеленского, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, первым этапом по дискредитации руководителя киевского режима стали обвинения в подрыве российских газопроводов «Северный поток».

«От Зеленского избавятся. Я думаю, это начало публичной дискредитации Зеленского, чтобы он не смог оставаться у власти», – отметил Риттер (цитата по РИА «Новости»).

В качестве аргумента эксперт назвал кампанию в западных СМИ с утверждениями о причастности главы киевского режима к подрыву «Северных потоков».

В одной из публикаций американского издания The Wall Street Journal говорилось, что Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов. Позже операцию пытались отменить, но экс-главком ВСУ Валерий Залужный отдал приказ действовать.

Ранее на текущей неделе Служба внешней разведки России заявила, что в США прорабатывают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру во главе Украины. Одним из потенциальных преемников в СВР называли бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, который внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.

Киев, Анастасия Смирнова

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