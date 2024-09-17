Киев готов отказаться от части территорий, хотя никто не может признать этого официально. Но эксперты в Киеве подсчитывают плюсы такого решения, пишет чешская Lidovky.

Реалистичным «планом Б» для Киева может стать только отказ от части земель в пользу России. Киевский режим и не надеется вернуть эти территории, потому что придется тратится на их восстановление и ладить с людьми, которые долгое время находились под российским влиянием.

«Украинское руководство готово смириться с потерей части своей территории. Однако президент Владимир Зеленский публично отвергает это, потому что на данный момент это было бы политическим самоубийством. Но чтобы их освободить, Западу нужно быстро дать Украине технику на сотни миллиардов долларов. Западные избиратели с трудом одобрят такие расходы, особенно если результатом станет «всего лишь» освобождение оккупированных частей Украины», – пишет издание.

Запад понимает, что Россия не откажется от присоединенных территорий. Издание считает положительным моментом готовность России к переговорам, в том числе при посредничестве Китая, Индии или Бразилии. Хотя считает, что никакого серьезного обсуждения не будет до президентских выборов в США.

Владимир Зеленский заявил, что не согласен на отторжение части украинских территорий, а его «формула мира» придумана как ультиматум для России. При этом, британские СМИ уверены, что Россия откажется от бывших украинских регионов ради отмены санкций.

Прага, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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