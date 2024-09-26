Байден анонсировал поставку Киеву дальнобойных ракет

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении киевскому режиму Владимира Зеленского нового пакета военной и финансовой помощи. В заявлении американского белого дома говорится, что речь идет, в том числе, о поставках дальнобойных ракет и о, как минимум, о $7,2 млрд.

В частности, Байден сообщил, что поручил министерству обороны выделить все оставшееся финансирование пакета помощи Украине, согласованное с Конгрессом, и распорядился направить Киеву $5,5 млрд. Также по линии Пентагона будет выделено $2,4 млрд в рамках инициативы по обеспечению безопасности.

В пакет американской помощи Украине включены средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы класса «воздух-земля».

«Для повышения возможностей Украины по нанесению ударов на большие расстояния я решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW)», – говорится в заявлении Байдена.

Вместе с тем запланирована поставка дополнительной батареи ПВО Patriot и ракеты для нее. Также Пентагону поручено обучение ещё 18 украинских пилотов для F-16 в следующем году.

Одновременно Байден пообедал продолжение санкций против России, чтобы лишить оборонно-промышленную базу ресурсов.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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