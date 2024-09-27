Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша не втягивать организацию в псевдомирные инициативы по Украине.

Во время встречи с Гутерришем министр напомнил, как важно международным институтам, в том числе ООН, придерживаться принципов беспристрастности и равноудаленности.

«Гутеррешу адресован настоятельный призыв не допускать втягивания представителей ооновских структур в политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского кризиса. Подтверждена обоюдная приверженность центральной координирующей роли организации в мировых делах и положениям Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи», – сообщила пресс-служба МИД РФ.

Лавров также напомнил, что США продолжают нарушать свои обязательства как страна, на чьей территории находятся центральные учреждения ООН.

«Сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска процедуры арбитража в отношении США, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН», – отметили в министерстве.

Киевский режим составил новый план завершения конфликта на Украине. Теперь это «план победы», но ни один его пункт не касается переговоров или уступок России. Все пункты документа касаются поставок вооружений и политических шагов для «усиления позиции» Киева.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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