Трамп пообещал Зеленскому скорое завершение войны

Бывший президент США Дональд Трамп, который намерен вновь занять кресло лидера американского государства, заявил на встрече с Владимиром Зеленским, что готов найти решение по завершению украинского конфликта, которое устроит Москву и Киев.

Трамп заверил, что в случае победы на выборах урегулирует конфликт на Украине до своей инаугурации. «У нас [с Зеленским] хорошие отношения. И у меня также хорошие отношения с [президентом РФ] Владимиром Путиным. Думаю, если я одержу победу [на выборах], то еще до вступления в должность президента мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны», – заявил Трамп.

«Надеюсь, у нас с вами отношения лучше», – прокомментировал Зеленский слова Трампа.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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