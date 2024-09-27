Зеленский продлил визит в США ради встречи с Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский продлит свой визит в США ради встречи с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Бывший глава Белого дома согласился переговорить с Зеленским в своей башне в Нью-Йорке.

Зеленский планировал покинуть Штаты, но «был готов остаться еще на один день», чтобы встретиться с Трампом, передает CNN.

Экс-президент США написал в своем блоге, что готов увидеться с Зеленским, хотя предварительной договоренности о встречи между политиками не было. Встреча должна состояться утром 27 сентября по местному времени в небоскребе Trump Tower.

«Президент Зеленский запросил встречу со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 09:45 (16:45 мск)», – говорится в сообщении кандидата.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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