Порядка 12-15 тыс. украинцев бегут из «благополучной Европы» в Белоруссию, сообщил министр иностранных дел республики Максим Рыженков. По его словам, пограничники Евросоюза «выталкивают» за белорусскую границу и других иностранцев.

Дипломат подчеркнул, что привел официальные данные погранслужбы. Поток из ЕС превышает число мигрантов в обратную сторону.

«Только через нашу границу с ЕС с момента начала конфликта в Белоруссию переместилось более 250 тыс. украинцев. В последнее время – 12-15 тыс. в месяц. Вот так из «благополучной Европы» сегодня бегут явно не к «агрессору». Это число в разы больше, чем количество беженцев через нашу границу в ЕС», – сказал Рыженков на 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Дипломат заявил, что ЕС ведет политику «выталкивания» мигрантов в соседние страны. В ее рамках военные некоторых европейских стран «безнаказанно избивают, пытают» тысячи беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Он напомнил, что Польша расширила перечень случаев, когда ее военные могут легально применять огнестрельное оружие против беженцев.

«Десятки из них убиты, что фиксируется международными независимыми источниками. Многие преданы земле даже без личных данных. Так встречает «просвещенная Европа» тех, кто бежит от ужасов и потрясений, которые стали следствием политики и вмешательства коллективного Запада в суверенные дела зарубежных стран», – приводит слова дипломата ТАСС.

МИД РФ сообщил, что тысячи граждан стран НАТО просят впустить их в Россию, чтобы спасти своих детей от расчеловечивания, происходящего на Западе.

Минск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube