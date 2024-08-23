Тысячи граждан стран НАТО просят впустить их в Россию, чтобы спасти своих детей, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, повальная смена пола среди школьников и молодежи на Западе приводит этих людей в ужас.

Дипломат отметила, что недружественными для России являются политики ряда стран, а часть их жителей считает Россию последним убежищем от событий на Западе. Эти люди «ведут себя решительно в борьбе с элементами расчеловечивания».

«Знаете, какое количество граждан стран НАТО приходят к нам в посольства и консульства, чтобы получить вид на жительство, визу, любые формы документов? По некоторым странам – тысячи. Кто-то просто приходит с семьями и говорит: «Мы не уйдем, делайте, что хотите». Эти граждане не в санкционных листах, добропорядочные граждане своих стран, у которых есть паспорта, квартиры, бизнесы. Но у них еще есть дети, которых они хотят спасти от переиначивания и перешивания половых органов», – сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Она напомнила об указе президента РФ, согласно которому иностранцы смогут получать ВНЖ на три месяца, если они подвергаются гонениям у себя в странах за то, что являются последователями традиционных ценностей.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал о растущей популярности Владимира Путина среди жителей западных стран. Потому в России сохраняются традиционные ценности, которые поддерживают большинство европейцев, а им навязывают общество, в котором этого нет.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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