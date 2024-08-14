Западные политики нагнетают в обществе настроения, подобные атмосфере перед Первой мировой войной. Но параллельно поднимается волна симпатии к России и ее лидеру Владимиру Путину. Причина тому – сохранение в российском обществе традиционных ценностей, считает вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«В Европе сейчас настроения, напоминающие те, что были перед Первой мировой. Перед каждой мировой войной появляется некая фобия, тогда это была сербофобия, перед Второй мировой – юдофобия, сейчас – русофобия, любое зло по отношению к россиянам разрешено и любая ложь приемлема», – пояснил Вулин.

По его мнению, прямого столкновения можно избежать, если Россия покажет Европе и всему миру, что она достаточно сильна, «что ее нельзя победить». Вместе с тем часть европейских граждан, включая жителей ФРГ, испытывают уважение к Путину, потому что он сохраняет в обществе традиционные ценности.

«Популярность президента Путина и России в Западной Европе объясняется не тем, что появились миллионы немцев, которые вдруг полюбили русских, никогда они их не любили. Но они видят в РФ ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей. А им навязывают общество, в котором этого нет», – сказал Вулин в интервью РИА Новости.

После шоу в честь открытия Олимпийских игр в Париже итальянский журналист Анджело Джулиано заявил, что готов попросить убежища в России. Он позавидовал россиянам, для которых сохранились традиционные ценности, благодаря тому, что «Путин не собирается следовать глобалистской повестке ради создания здорового общества».

Белград, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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