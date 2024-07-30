Журналист из Италии заявил, что готов поменять свой паспорт на российский

Итальянский журналист Анджело Джулиано попросил убежища в России и заявил, что готов поменять свой паспорт на российский. Все благодаря приверженности России традиционным ценностям.

Представленная на церемонии открытия Олимпиады в Париже пародия на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества* вызвала волну негодования в соцсетях. Джулиано в своем блоге назвал церемонию «дерьмовым шоу» и заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон унижает свою страну. Журналист попросил убежища в России, поскольку российский лидер Владимир Путин в отличие от французского коллеги заботится о традиционных ценностях в обществе.

«У вас есть ценности, с которыми согласна большая часть мира: любовь к Родине, бережное отношение к семье. У вас есть отец и мать, есть традиции, история. Путин не собирается следовать глобалистской повестке дня ради России, ради создания здорового общества. И поэтому он один из самых уважаемых политиков в мире», – сказал Джулиано в беседе с РИА Новости.

Итальянец признался, что его пост изначально был шуткой, но после размышления Джулиано хотел бы узнать, какие у него есть варианты и, возможно, получить российский паспорт. Журналист пожаловался, что в западном обществе у него и его коллег мало настоящей свободы.

«Положение западных журналистов, особенно независимых, становится все труднее. Мы не защищены, многие из моих коллег не осмеливаются говорить и занимаются самоцензурой. Так что вариант переезда в Россию для меня это та возможность, при которой я смогу сохранить свободу слова», – сказал Джулиано.

Конференция епископов Франции заявила о «чрезмерности и провокаций определенных сцен» в церемонии открытия Олимпиады в Париже. Епископат расценил эти сцены как «насмешки и издевательства над христианами». Белый дом не увидел в шоу ничего провокационного.

При этом, организаторы Игр столкнулись с трудностями при продаже билетов на церемонию закрытия и даже сняли ограничения по числу билетов в одни руки.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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