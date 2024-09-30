Глава киевского режима столкнулся с холодным приемом во время визита в США. Киев не смог добиться новых обещаний по предложенному «плану победы», что означает – окно возможностей для Киевского режима закрывается, пишет Wall Street Journal.

«Прохладный прием Владимира Зеленского в США продемонстрировал сужающиеся возможности для него. Хотя Зеленский расхваливал свой «план победы» в попытке получить больше оружия и рычаги влияния на Россию», – говорится в статье.

В Белом доме скептически отнеслись к плану Зеленского и потребовали больше подробностей. Американские чиновники не спешат принимать решения, опасаясь дальнейшей эскалации напряжения с Москвой, отмечает издание.

Еще до встречи Зеленского и Байдена в Белом доме заявили, что не впечатлены «планом победы», который на поверку оказался просто новым списком пожеланий в части закупки вооружений.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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