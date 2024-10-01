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Вторник, 1 октября 2024, 13:24 мск

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Сеул пригрозил Пхеньяну крахом режима при попытке ядерного удара

Фото: Freepik

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль пригрозил КНДР крахом действующего режима при попытке применить ядерное оружие. По заявил, что ответ будет «решительным и сокрушительным» от альянса Южной Кореи и США.

«Если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, она столкнется с решительным и сокрушительным ответом наших военных и альянса Южной Кореи и США. Этот день станет концом северокорейского режима», – сказал Юн.

Он напомнил об «отвратительных провокациях» с воздушными шарами с мусором и глушением GPS-сигналов и пообещал укрепить систему безопасности на основе прочного союза с США и трехстороннего сотрудничества с участием Японии.

Юн подчеркнул, что именно КНДР отвергает саму идею воссоединения двух народов. «Ложный мир, основанный на доброй воле врага, – не что иное, как мираж. История доказала, что единственный способ сохранить мир – это укрепить нашу власть, чтобы враг не посмел бросить нам вызов», – цитирует президента агентство «Рёнхап».

Ранее Минобороны Южной Кореи озвучило аналогичную угрозу для КНДР на случай начала военных действий. Заявление прозвучало после того, как Южная Корея и США обновили стратегию сдерживания КНДР.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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