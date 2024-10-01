Сеул пригрозил Пхеньяну крахом режима при попытке ядерного удара

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль пригрозил КНДР крахом действующего режима при попытке применить ядерное оружие. По заявил, что ответ будет «решительным и сокрушительным» от альянса Южной Кореи и США.

«Если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, она столкнется с решительным и сокрушительным ответом наших военных и альянса Южной Кореи и США. Этот день станет концом северокорейского режима», – сказал Юн.

Он напомнил об «отвратительных провокациях» с воздушными шарами с мусором и глушением GPS-сигналов и пообещал укрепить систему безопасности на основе прочного союза с США и трехстороннего сотрудничества с участием Японии.

Юн подчеркнул, что именно КНДР отвергает саму идею воссоединения двух народов. «Ложный мир, основанный на доброй воле врага, – не что иное, как мираж. История доказала, что единственный способ сохранить мир – это укрепить нашу власть, чтобы враг не посмел бросить нам вызов», – цитирует президента агентство «Рёнхап».

Ранее Минобороны Южной Кореи озвучило аналогичную угрозу для КНДР на случай начала военных действий. Заявление прозвучало после того, как Южная Корея и США обновили стратегию сдерживания КНДР.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube