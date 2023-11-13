Сеул пригрозил поглотить Пхеньян в случае войны

Республика Корея «объединит» под своей властью весь Корейский полуостров, если КНДР начнет военные действия, заявил южнокорейский министр обороны Син Вон Сик. Южная Корея и США обновили стратегию сдерживания КНДР.

«Если Северная Корея спровоцирует войну, их режим исчезнет и произойдет объединение на основе либерально-демократического порядка под началом Республики Корея», – сказал министр по итогам переговоров с главой МО США Ллойдом Остином.

Южная Корея и США впервые за 10 лет обновили стратегию сдерживания КНДР с учетом развития ракетной и ядерной программ. Союзники готовы применить «весь спектр военного потенциала США, включая ядерный» для подготовки к атакам КНДР с использованием оружия массового уничтожения.

Сеул и Вашингтон договорились еще чаще проводить маневры и учения, а также «обмениваться данными с военных разведывательных спутников в режиме реального времени», передает агентство «Рёнхап».

КНДР считает провокационными действия США в регионе, в том числе учения с южнокорейскими и японскими военными. Пхеньян воспринял как серьезную угрозу отправку американского авианосца USS Ronald Reagan в Южную Корею и пригрозил разбомбить стратегические объекты США на Корейском полуострове.

Сеул, Наталья Рязанова

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